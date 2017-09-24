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Где в Туле 25 сентября отключат электроэнергию

Где в Туле 25 сентября отключат электроэнергию

Специалисты «Тульских городских электрических сетей» проведут плановые ремонтные работы.

В связи с этим в Туле с 9.00 и до окончания работ света не будет по следующим адресам:

  • ул. Кутузова, 29, 29-а, 33-а, 31, 31-а, 30, 35-а
  • Скуратовский мкр., 8, 8-а, 7, 9;
  • Красноглазевский пр-зд, 4, 6, 8, 9, 10;
  • п. Л. Толстого;
  • ул. Чехова, 1-20;
  • Центральный пр-зд, 1-31 (нечётн.), 2-18 (чётн.);
  • Парковый пр-зд, 1-15; 
  • ул. Демьянова, 26, 45-в, 26-а, 41, 43, 45;
  • ул. Некрасова, 62
  • Новомосковское шоссе, 18, 22, 24;
  • ул . Рязанская, 46 (автомойка), 48 (заправка)
  • ул. Карпова, 31-57 (нечётн), 28-70 (чётн);
  • ул. Кобзева, 41-81 (нечётн),  33-84 (чётн); 
  • ул. Капитана Громова, 36-46 (чётн);
  • 9-й проезд, 48-58, 58-б, 60-б (чётн), 53-65 (нечётн);
  • 10- проезд, 59-89 (нечётн); 54-72 (чётн);
  • 11-й проезд, 57-79 (нечётн), 62-86 (чётн);
  • 13-й проезд, 17-19;
  • 19-й проезд, 1
  • ул. 1-я Песчаная, 1-18
  • ул. Ермоловой, 22-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.);
  • ул. Репина, 8-а-22 (чётн.), 1-29  (нечётн.);
  • пер. Репина, 2;
  • ул. Газовая, 24;
  • ул. Огарёва, 2-24
  • ул. Чапаева, 1-39;
  • ул. Ленина, 22-а, 23, 24
  • ул Пробная, 81-97-а (нечётн), 104-126 (чётн);
  • ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн);
  • ул. Осташова, 104-153
  • ул. В. Краснослободская, 5-11. 8-36, 17, 23, 25, 23-а, б;
  • ул. Громова, 1-9 (нечётн), 2, 2-а; 
  • ул. Ликбеза, 18, 33, 35, 37;
  • ул. Н. Краснослободская, 1-а, б
  • ул. Фестивальная, 15-77 (нечётн.);
  • 1-й Фестивальный пр-зд., 1-25, 1-а. 11-а, 27-а, 31-а, 33-а, 37-а, 39-а (нечётн);
  • 2-й Фестивальный пр-зд, 2-24 (чётн)
  • ул. М. Жукова, 4. 6, 8, 10, 8-а,8-б.
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