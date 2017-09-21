Тульский пенсионер обокрал почти три десятка домов

Сотрудники полиции в Туле выясняют все обстоятельства противоправной деятельности 62-летнего неработающего ранее судимого мужчины. Он подозревается более чем в 25 кражах из частных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, подозреваемый взламывал двери, разбивал окна и проникал в строящиеся коттеджи и дачи в различных районах города. После этого похищал находящиеся внутри электроинструменты, велосипеды и другие вещи.

Как уточнили в пресс-службе областного Управления Росгвардии, задержать вора помогло срабатывание сигнализации в одном из домов. На место происшествия в течение трёх минут прибыла группа вневедомственной охраны. Мужчина был задержан при попытке вынести из дома электроинструменты, и передан сотрудникам полиции.

В ходе проведения дальнейших мероприятий полицейские выявили причастность задержанного более чем к 25 кражам. Он признался в содеянном. Возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «Кража».