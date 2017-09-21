В августе тульский Росреестр приостановил регистрацию 302 объектов

Управление Росреестра по Тульской области постоянно анализирует обоснованность принятых решений о приостановлении государственной регистрации прав.

За август специалистами было принято 302 таких решения, что на 3,5 % меньше, чем в июле. Эта цифра составляет 1,8% от общего количества рассмотренных заявлений. Также в августе было принято 144 решения об отказе в государственной регистрации. За месяц этот показатель не изменился.

Основными причинами для принятия решений об отказе либо приостановлении государственной регистрации прав стали неполные комплекты документов, поданные заявителями и непредставление правоустанавливающих документов о регистрации прав. Кроме того, много отказов выносится в отношении самовольных построек.

Также среди распространённых причин – неполное написание имени и отчества лица, обратившегося за получением услуги, попытка осуществить государственный кадастровый учёт на основании рукописной доверенности и несоответствие формы и содержания документов предъявляемым требованиям.

Управление Росреестра по Тульской области напоминает – все государственные услуги, связанные с оформлением государственного кадастрового учёта, можно получить в «Личном кабинете правообладателя», доступном на официальном сайте учреждения.