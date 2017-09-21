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Стоимость ОСАГО в России планируют увеличить в пять раз

Стоимость ОСАГО в России планируют увеличить в пять раз

Министерство финансов готово внести поправки в «автомобильное» законодательство.

Федеральный Минфин собирается внести изменения в действующие законы и повысить стоимость ОСАГО для автомобилистов-нарушителей. По словам заместителя министра Алексея Моисеева, повышающий коэффициент ОСАГО стоить вводить за превышение скорости более чем на 60 км/ч, управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и движение по встречной полосе. При этом стоимость полиса может вырасти в пять раз.

Кроме того, финансисты планируют с 1 января следующего года повысить утилизационный сбор на автомобили на 15%. По расчетам Минфина, за год эта мера привлечёт в федеральный бюджет более 28 миллиардов рублей.

Увеличение утилизационного сбора может повлечь за собой рост цен на автомобили иностранного производства. В проекте бюджета на 2018–2020 годы также предусмотрено внеплановое повышение топливных акцизов. Литр топлива будет обходиться на 50 копеек дороже, что может стать причиной существенного роста цен на бензин.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:46 +2
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