Тулячка подозревается в убийстве мужа

По версии следствия, супруги, вернувшись домой из кафе, поссорились, и жена нанесла мужчине несколько ударов ножом.

Вечером 18 сентября в Туле в одной из квартир по улице Пузакова был обнаружен труп проживавшего там 27-летнего мужчины с колото-резаными травмами.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В совершении преступления подозревается жена погибшего.

По версии следствия, накануне вечером после совместного посещения кафе супруги вернулись домой, где между ними возник конфликт. В ходе ссоры женщина нанесла своему мужу несколько ударов ножом. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Тело погибшего обнаружила мать погибшего, которая и сообщила о произошедшем в правоохранительные органы.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.