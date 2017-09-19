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В Туле аферист обманом заставил 71-летнего мужчину продать ему квартиру

В Туле аферист обманом заставил 71-летнего мужчину продать ему квартиру

Пенсионер не подозревал, что подписывает договор купли-продажи. За эту сделку денег мужчина, естественно, не получил.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области задержали подозреваемого в мошенничестве. По предварительным данным, 71-летний туляк заключил договор купли-продажи принадлежащей ему двухкомнатной квартиры в Привокзальном округе города.

При этом пенсионер не подозревал, что продает квартиру.

Пенсионер был уверен, что подписывает заявление о помещении его в дом-интернат для престарелых. Однако 48-летний мошенник подложил договор купли-продажи. За проданную квартиру, согласно сделке, престарелому мужчине полагалось 1,8 миллиона рублей. Естественно этих денег мужчина не получил от афериста.

Лишившись права на жилое помещение, обманутый пенсионер обратился в полицию.

Полицейские заключили подозреваемого под стражу.

– В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства противоправной деятельности подозреваемого и его возможные соучастники, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:01 0
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