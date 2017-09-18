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В Ефремовском районе в ДТП с трактором погибли три человека
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Ефремовском районе в ДТП с трактором погибли три человека

Все обстоятельства аварии выясняются.

17 сентября в 20.45 на 151-м километре автодороги «Рязань-Ряжск-А.Невский-Данков-Ефремов» 35-летний водитель автомобиля «Москвич», предположительно, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в трактор Challenger-85Е.

От полученных травм на месте происшествия скончались три человека: водитель «Москвича» и два его пассажира — 59-летний и 51-летний мужчины.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:41 0
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