В Туле прошла Всероссийская выставка собак

- Первым делом эксперты оценивают прикус собаки, состояние и количество зубов. Следующее серьезное испытание — стойка. Затем оценку получают движения участников на ринге. Еще очень важная вещь — темперамент, на сколько собака зажата или чувствует себя комфортно. Чтобы собака чувствовала себя комфортно и раскрепощенно, выставка должна стать для нее игрой, неким приключением. Она должна знать, что на выставке и после нее с собакой поиграют, дадут любимую вкусняшку и обязательно похвалят. Начинать участвовать в выставках лучше с трех месяцев. С этого возраста лучше всего начинать процесс социализации — приводить на выставки, гулять по паркам, заниматься в группах. Тогда собака понимает структуру выставки и перестает нервничать. Для того, чтобы правильно подготовить собаку к выставке в среднем требуется не менее трех занятий.