новости
новости
Регистрация
В Туле прошла Всероссийская выставка собак
Фото Александры Дроздовой.

В Туле прошла Всероссийская выставка собак

16 сентября на стадион МЧС съехались 350 участников из разных регионов страны.

16 сентября в Туле на стадионе МЧС прошла Всероссийская выставка собак всех пород. В число участников вошли только те собаки, которые зарегистрированы в Российской кинологической федерации (РКФ). У каждого участника должны быть ветеринарное свидетельство и родословная собаки. Всего в соревнованиях приняли участие 350 собак более 45 пород.

Команда судей оценивала четвероногих участников по следующим критериям:

  • экстерьер,
  • искусство выставления собаки,
  • тренировка,
  • груминг,
  • шарм, который присутствует в отношениях собаки и ее владельца.

Главный приз соревнований — титул. Собрав определенное количество титулов, владельцы собак обменивают их на звания чемпионов.

Владимир Шишков, президент кинологического центра «Триумф», Тула:

Владимир Шишков

Владимир Шишков

- К нам приехали участники из ближайших регионов: Орел, Калуга, Рязань, Белгород, Московская область и, конечно же, Тула. Выставка относится к охотничьей федерации собаководства. На площадке развернуты 4 ринга, в которых соревнуются собаки. В каждой породе эксперты выбирают двоих победителей. Побеждает тот участник, который максимально приближенный к идеалам своей породы, прописанным в стандартах РКФ. На основе результатов выставки кинологи подбирают идеальные пары. Наши дипломы и титулы признаются во всем мире.

С каждым годом в Туле растет число хендлеров — специалистов по подготовке собак к выставке. Как настоящие художники, хендлеры могут грамотно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства собаки.

Валерия Михайловская, профессиональный хендлер, Тула:

Валерия Михайловская

Валерия Михайловская

- Первым делом эксперты оценивают прикус собаки, состояние и количество зубов. Следующее серьезное испытание — стойка. Затем оценку получают движения участников на ринге. Еще очень важная вещь — темперамент, на сколько собака зажата или чувствует себя комфортно. Чтобы собака чувствовала себя комфортно и раскрепощенно, выставка должна стать для нее игрой, неким приключением. Она должна знать, что на выставке и после нее с собакой поиграют, дадут любимую вкусняшку и обязательно похвалят. Начинать участвовать в выставках лучше с трех месяцев. С этого возраста лучше всего начинать процесс социализации — приводить на выставки, гулять по паркам, заниматься в группах. Тогда собака понимает структуру выставки и перестает нервничать. Для того, чтобы правильно подготовить собаку к выставке в среднем требуется не менее трех занятий.

Людмила Курбатова, Тула:

 

- По паспорту мою собаку зовут Бланш Берениф, а дома мы ласково зовем ее Даша. К своим 3,5 годам Даша стала чемпионкой России. На ринге мы соревнуемся еще с 16 собаками этой породы. К соревнованию мы всегда подходим очень серьезно. Перед выходом на ринг мы наводим красоту около шести часов. Судьи оценивают экстерьер собаки, ее внешний вид и походку. И в первую очередь учимся красиво ходить: выбираем правильный шаг, чтобы показать Дашу во всей красе.

Юрий Рекша, Рязань:

 

- Моему ротвейлеру сейчас 18 месяцев, его зовут Владыка или просто Владя. Готовясь к выставке, мы дома делаем ринг, арендуем помещение, где занимаемся дрессировкой и готовим Владю к общению с соперниками. Карьеру мы начали только этим летом. Это уже пятая выставка. В четырех соревнованиях мы победили и в одной стали вторыми. В ближайших планах стать кандидатами в чемпионы России. Для этого надо надо одержать победу еще в двух выставках. После каждой выставки мы кормим Владю любимыми сладостями, чтобы соревнования всегда для него были праздником.

Виктория Кухтий, Тула:

 

- Моего пуделя зовут Кира. У нее окрас арлекин. Нам три месяца и эта выставка для нас дебют. Самое главное перед соревнованиями — не нервничать хозяйке, если хозяйка спокойна, спокойна и собака. Самая серьезная часть для нас, наверное, — это походка. Надо выбрать правильный темп для бега, чтобы собака могла правильно держать лапы. Для того, чтобы голова и шея у собаки была в правильном положении, мы используем специальную подушечку.

Вероника Наумочкина, Рязань:

 

- Моего питомца зовут Дерби. Ему уже 15 месяцев. Мы используем только специальные шампуни и кондиционеры. Укладываем шерсть феном и правильно стрижем. Для нас выставка — это сплошное удовольствие.

Каждый четвероногий участник соревнований получил диплом участника и вкусный сюрприз.

Галерея
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 1
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 2
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 3
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 4
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 5
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 6
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 7
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 8
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 9
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 10
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 11
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 12
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 13
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 14
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 15
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 16
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 17
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 18
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 19
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 20
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 21
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 22
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 23
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 24
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 25
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 26
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 27
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 28
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 29
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 30
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 31
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 32
В Туле прошла Всероссийская выставка собак , Фото: 33
показать все фотографии
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:31 +8
Другие статьи по темам
Событие
Всероссийская выставка собак
Место
Стадион МЧСТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Андрей Кузнецов примет участие в теннисном турнире в Санкт-Петербурге
Андрей Кузнецов примет участие в теннисном турнире в Санкт-Петербурге
Под Новомосковском в серьезном ДТП пострадал ребенок
Под Новомосковском в серьезном ДТП пострадал ребенок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.