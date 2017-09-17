В Туле прошла Всероссийская выставка собак
16 сентября на стадион МЧС съехались 350 участников из разных регионов страны.
16 сентября в Туле на стадионе МЧС прошла Всероссийская выставка собак всех пород. В число участников вошли только те собаки, которые зарегистрированы в Российской кинологической федерации (РКФ). У каждого участника должны быть ветеринарное свидетельство и родословная собаки. Всего в соревнованиях приняли участие 350 собак более 45 пород.
Команда судей оценивала четвероногих участников по следующим критериям:
- экстерьер,
- искусство выставления собаки,
- тренировка,
- груминг,
- шарм, который присутствует в отношениях собаки и ее владельца.
Главный приз соревнований — титул. Собрав определенное количество титулов, владельцы собак обменивают их на звания чемпионов.
Владимир Шишков, президент кинологического центра «Триумф», Тула:
Владимир Шишков
- К нам приехали участники из ближайших регионов: Орел, Калуга, Рязань, Белгород, Московская область и, конечно же, Тула. Выставка относится к охотничьей федерации собаководства. На площадке развернуты 4 ринга, в которых соревнуются собаки. В каждой породе эксперты выбирают двоих победителей. Побеждает тот участник, который максимально приближенный к идеалам своей породы, прописанным в стандартах РКФ. На основе результатов выставки кинологи подбирают идеальные пары. Наши дипломы и титулы признаются во всем мире.
С каждым годом в Туле растет число хендлеров — специалистов по подготовке собак к выставке. Как настоящие художники, хендлеры могут грамотно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства собаки.
Валерия Михайловская, профессиональный хендлер, Тула:
Валерия Михайловская
- Первым делом эксперты оценивают прикус собаки, состояние и количество зубов. Следующее серьезное испытание — стойка. Затем оценку получают движения участников на ринге. Еще очень важная вещь — темперамент, на сколько собака зажата или чувствует себя комфортно. Чтобы собака чувствовала себя комфортно и раскрепощенно, выставка должна стать для нее игрой, неким приключением. Она должна знать, что на выставке и после нее с собакой поиграют, дадут любимую вкусняшку и обязательно похвалят. Начинать участвовать в выставках лучше с трех месяцев. С этого возраста лучше всего начинать процесс социализации — приводить на выставки, гулять по паркам, заниматься в группах. Тогда собака понимает структуру выставки и перестает нервничать. Для того, чтобы правильно подготовить собаку к выставке в среднем требуется не менее трех занятий.
Людмила Курбатова, Тула:
- По паспорту мою собаку зовут Бланш Берениф, а дома мы ласково зовем ее Даша. К своим 3,5 годам Даша стала чемпионкой России. На ринге мы соревнуемся еще с 16 собаками этой породы. К соревнованию мы всегда подходим очень серьезно. Перед выходом на ринг мы наводим красоту около шести часов. Судьи оценивают экстерьер собаки, ее внешний вид и походку. И в первую очередь учимся красиво ходить: выбираем правильный шаг, чтобы показать Дашу во всей красе.
Юрий Рекша, Рязань:
- Моему ротвейлеру сейчас 18 месяцев, его зовут Владыка или просто Владя. Готовясь к выставке, мы дома делаем ринг, арендуем помещение, где занимаемся дрессировкой и готовим Владю к общению с соперниками. Карьеру мы начали только этим летом. Это уже пятая выставка. В четырех соревнованиях мы победили и в одной стали вторыми. В ближайших планах стать кандидатами в чемпионы России. Для этого надо надо одержать победу еще в двух выставках. После каждой выставки мы кормим Владю любимыми сладостями, чтобы соревнования всегда для него были праздником.
Виктория Кухтий, Тула:
- Моего пуделя зовут Кира. У нее окрас арлекин. Нам три месяца и эта выставка для нас дебют. Самое главное перед соревнованиями — не нервничать хозяйке, если хозяйка спокойна, спокойна и собака. Самая серьезная часть для нас, наверное, — это походка. Надо выбрать правильный темп для бега, чтобы собака могла правильно держать лапы. Для того, чтобы голова и шея у собаки была в правильном положении, мы используем специальную подушечку.
Вероника Наумочкина, Рязань:
- Моего питомца зовут Дерби. Ему уже 15 месяцев. Мы используем только специальные шампуни и кондиционеры. Укладываем шерсть феном и правильно стрижем. Для нас выставка — это сплошное удовольствие.
Каждый четвероногий участник соревнований получил диплом участника и вкусный сюрприз.