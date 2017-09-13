Житель Тулы умер на следующий день после выписки из больницы

Тульские следователи проверяют информацию о жителе областного центра, который скончался сразу после выписки из Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина. По мнению родственников умершего, врачи не оказали пациенту надлежащей медицинской помощи.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области организована доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.