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Тульский ТЮЗ откроет 87-й театральный сезон премьерой

Тульский ТЮЗ откроет 87-й театральный сезон премьерой

Юным тулякам покажут спектакль «Королевство кривых зеркал»

Тульский областной театр юного зрителя приглашает маленьких театралов и их родителей на открытие нового, 87-го театрального сезона. Оно состоится 21 сентября в 11.00. Тулякам покажут спектакль «Королевство кривых зеркал».

Предпремьерный показ состоится в следующую среду, 20 сентября, в 11.00. Сказка Виталия Губарева рассказывает о девчонке Оле, которая попадает в зазеркалье и встречает там собственное отображение Яло. Девочки проходят вместе через различные испытания, обретают новых друзей, одерживают победу над сильными противниками.

Спектакль учит дорожить дружбой, честностью, уметь отвечать за собственные слова и поступки. Ведь очень полезно иногда посмотреть на себя со стороны. Яркая музыкальная сказка, поставленная на сцене Тульского областного театра юного зрителя, будет интересна как детям, так и родителям. Приходите, будет интересно!

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:23 +1
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