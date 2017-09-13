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В Новомосковске спортивные судьи «проели» бюджетные деньги

В Новомосковске спортивные судьи «проели» бюджетные деньги

К такому выводу пришли сотрудники городской прокуратуры после проведения проверки.

Новомосковской прокуратурой проведена проверка по факту нецелевого использования бюджетных субсидий некоммерческой организацией «Центр поддержки и развития спорта в Новомосковске».

По данным правоохранителей, в 2015 году Центр получил субсидию из муниципального бюджета в размере 51180 рублей. Предполагалось, что эти деньги будут потрачены на проведение мероприятий, приобретение спортинвентаря, оплату труда медицинских работников и обслуживающего персонала.

Однако большая часть субсидии была израсходована на оплату питания судейской бригады, что является нарушением Бюджетного кодекса. Нарушение было зафиксировано дважды – всего спортивные арбитры «проели» порядка 150 тысяч рублей.

По результатам проверки прокурором города возбуждено административное производство по ст. 15.14. КоАП РФ, которое направлено мировому судье судебного участка № 33 Новомосковского района для рассмотрения.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:45 +1
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