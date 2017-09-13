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В Тульской области прошли антитеррористические учения

В Тульской области прошли антитеррористические учения

Мероприятие прошло на территории Дубенского района.

12 сентября на территории Дубенского района под руководством регионального оперативного штаба прошло антитеррористическое учение с привлечением подразделений правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.

Во время учения были отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:46 0
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