В Тульской области прошли антитеррористические учения
Мероприятие прошло на территории Дубенского района.
12 сентября на территории Дубенского района под руководством регионального оперативного штаба прошло антитеррористическое учение с привлечением подразделений правоохранительных органов, силовых структур и органов исполнительной власти региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.
Во время учения были отработаны мероприятия по ситуационному реагированию сил и средств на угрозу и совершение террористического акта, а также проверена готовность к проведению контртеррористической операции.
Другие статьи по темам
Место