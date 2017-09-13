В Тульской области охотник перепутал друга с животным и застрелил его

В Тульской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Одоевского района. Он подозревается в ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, 12 сентября вечером в лесном массиве на территории Одоевского района во время незаконной охоты мужчина принял своего 28-летнего знакомого за животное и выстрелил в него из охотничьего ружья.

От полученных травм потерпевший скончался по дороге в больницу.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.