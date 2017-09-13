С начала года туляки взяли более пяти тысяч ипотечных кредитов

За январь-июль текущего года жители Тульской области получили 5025 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 8,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предоставленных ИЖК увеличился на 23,8%.

Жители региона, как и в прошлом году, оформляют кредиты на приобретение жилья в российских рублях, уточнили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. При этом средний срок кредитования составляет 15,7 лет.

Средневзвешенная процентная ставка на начало августа 2017 года составила 11,4% (в аналогичном периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 12,8%).

По итогам семи месяцев текущего года совокупная задолженность по ипотеке в Тульской области достигла 40,5 млрд рублей.

При этом задолженность по жилищным кредитам в иностранной валюте по сравнению с аналогичной датой предыдущего года снизилась на 36,6%. Удельный вес задолженности по ИЖК в иностранной валюте на указанную дату составил 0,45% (на 01.08.2016 – 0,81%).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» №8 за 2017 год на официальном сайте www.cbr.ru.