Театр «Эрмитаж» приглашает туляков на открытие сезона

13 сентября в 19:00 Тульский театр русской драмы «Эрмитаж» (пр. Ленина, 85-а, 2 этаж) откроет юбилейный 25-й сезон спектаклем по пьесе А.Н. Островского «Не всё коту масленица».

В новом сезоне зрителям будут представлены как уже полюбившиеся спектакли – «Стеклянный зверинец», «Наш Антон Павлович Ч.», «Вверх тормашками», «Бессовестные», - так и интересные премьеры, о которых расскажут позже.

Для удобства зрителей к новому сезону появилась возможность покупки билетов в театр онлайн. Кроме того, всегда есть возможность приобрести билеты на спектакли в антикафе «Театральный дворик».

Встреча с театром «Эрмитаж» – это всегда открытие для детей и взрослых. Живые, яркие спектакли, русская и зарубежная классика в современном изложении на сцене театра, талантливая игра актёров наполнят вас искренними эмоциями и чувством прекрасного!