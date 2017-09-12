Фото очевидца
На трассе под Новомосковском от попутного удара перевернулась легковушка
Вероятно, одну из машин занесло, и она врезалась в попутный автомобиль. Информация о пострадавших уточняется.
На въезде в Новомосковск со стороны Болохово, произошло серьёзное ДТП – Renault Logan столкнулся с попутной легковушкой. Об этом в редакцию MySLO сообщили очевидцы.
Судя по всему, удар был довольно сильным – один из автомобилей перевернулся на крышу.
Информации о пострадавших пока нет. Причины аварии уточняются.
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