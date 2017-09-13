По факту многомиллионных долгов ООО УК «Доверие» в Туле возбуждено уголовное дело
Управляющая компания умышленно не платила 1,5 года за горячую воду и отопление и задолжала 22 млн рублей.
Прокуратура Пролетарского района Тулы провела проверку соблюдения законодательства в сфере ЖКХ.
В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что отдельные руководители ООО УК «Доверие» обманным путем и злоупотребляя доверием руководителя АО «Тулатеплосеть» 17 и 31 августа 2015 года заключили с предприятием договоры на поставку отопления и горячей воды в многоквартирные дома.
С 31 августа 2015 года по 1 января 2017 года, имея реальную возможность платить АО «Тулатеплосеть» за поставленные ресурсы, управляющая компания не перечисляла деньги и задолжала свыше 22 млн рублей.
Материалы проверки заместитель прокурора Пролетарского района Тулы направил в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании.
8 сентября СУ УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ по факту использования неустановленными лицами из числа руководства ООО УК «Доверие» своих полномочий вопреки в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, уточнили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.
Ход расследования по уголовному делу взят на контроль прокуратурой района, прокуратурой области.
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