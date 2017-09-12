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В Алексине врач-терапевт обвиняется в смерти пациентки

В Алексине врач-терапевт обвиняется в смерти пациентки

По версии следствия, доктор не смогла поставить точный диагноз.

В Алексине следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 55-летней женщины – врача-терапевта одной из городских больниц.

Она обвиняется в ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следствием установлено, что в сентябре 2016 года в Алексине врач-терапевт при осмотре поступившей в больницу 74-летней женщины не предприняла меры для установления точного диагноза заболевания. Доктор не назначила процедуру для оценки тяжести состояния и риска развития осложнений. Из-за этого у пациентки не было выявлено основное заболевание. Спустя несколько дней после поступления в больницу женщина скончалась.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:29 0
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