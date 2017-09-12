Щекинские коммунальщики полностью погасили задолженность за электричество
Сумма задолженности составляла более 21 млн рублей.
АО «ТНС энерго Тула» не будет отключать объекты АО «Щекинское ЖКХ» от электроэнергии. Коммунальное предприятие полностью погасило задолженность за электроэнергию. В мае этого года энергетики вынесли предприятию предупреждение. На тот момент задолженность коммунальщиков составляла более 21 млн рублей.
В ведении предприятия 21 детский сад и 14 школ. АО «Щекинское ЖКХ» поставляет услуги по водоснабжению и теплоснабжению большинству населения Щекино и поселка Первомайский, а это в общей сложности 67 000 человек. Учитывая значимость работы предприятия, АО «ТНС энерго Тула» предоставило районному ЖКХ рассрочку на 6 месяцев. В преддверии отопительного сезона коммунальщики выполнили все обязательства в полном объеме.
– Когда руководство компании-должника ищет пути решения долговой проблемы, мы, безусловно, принимаем это во внимание и готовы рассматривать особые режимы расчетов, — отмечает заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» Наталия Бондарева. — К сожалению, некоторые недобросовестные партнеры уходят в тень и доводят ситуацию до разбирательств в суде, арестов счетов и имущества, а также введения режима ограничений. Всё чаще бить тревогу начинают сами жители, которые являются исправными плательщиками и объективно хотят знать, как расходуются их деньги.
АО «ТНС энерго Тула» призывает руководителей предприятий не накапливать долги за потребленный энергоресурс. А в случае возникновения задолженности — не игнорировать уведомления о наличии долга, обратиться к поставщику и совместно вырабатывать пути решения проблемы.