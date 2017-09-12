Щекинские коммунальщики полностью погасили задолженность за электричество

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АО «ТНС энерго Тула» не будет отключать объекты АО «Щекинское ЖКХ» от электроэнергии. Коммунальное предприятие полностью погасило задолженность за электроэнергию. В мае этого года энергетики вынесли предприятию предупреждение. На тот момент задолженность коммунальщиков составляла более 21 млн рублей.

В ведении предприятия 21 детский сад и 14 школ. АО «Щекинское ЖКХ» поставляет услуги по водоснабжению и теплоснабжению большинству населения Щекино и поселка Первомайский, а это в общей сложности 67 000 человек. Учитывая значимость работы предприятия, АО «ТНС энерго Тула» предоставило районному ЖКХ рассрочку на 6 месяцев. В преддверии отопительного сезона коммунальщики выполнили все обязательства в полном объеме.

– Когда руководство компании-должника ищет пути решения долговой проблемы, мы, безусловно, принимаем это во внимание и готовы рассматривать особые режимы расчетов, — отмечает заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» — управляющий директор АО «ТНС энерго Тула» Наталия Бондарева. — К сожалению, некоторые недобросовестные партнеры уходят в тень и доводят ситуацию до разбирательств в суде, арестов счетов и имущества, а также введения режима ограничений. Всё чаще бить тревогу начинают сами жители, которые являются исправными плательщиками и объективно хотят знать, как расходуются их деньги.

АО «ТНС энерго Тула» призывает руководителей предприятий не накапливать долги за потребленный энергоресурс. А в случае возникновения задолженности — не игнорировать уведомления о наличии долга, обратиться к поставщику и совместно вырабатывать пути решения проблемы.