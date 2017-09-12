Тулячка расцарапала шею сотруднице полиции

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Злоумышленницу приговорили к году ограничения свободы.

Зареченский суд Тулы признал виновной 30-летнюю местную жительницу в применении насилия к представителю власти.

Суд установил, что 9 мая 2017 года обвиняемая находилась у себя дома в состоянии сильного алкогольного опьянения. Соседи вызвали полицию. Когда на пороге квартиры женщины появилась сотрудница полиции, потребовавшая прекратить шум, обвиняемая схватила ее за кисть руки и попыталась вывихнуть.

Затем подсудимая схватила потерпевшую за воротник и поцарапала шею.

Телесные повреждения, которые обвиняемая нанесла сотруднице полиции, суд отнес к средней степени тяжести.

В итоге суд назначил женщине наказание в виде года ограничения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.