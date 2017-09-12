Руководители УК «Жилцентр» подозреваются в похищении у туляков более миллиона рублей

Следователи отдела полиции «Привокзальный» возбудили уголовное дело в отношении руководства УК «Жилцентр» по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Поводом послужили материалы прокурорской проверки.

По версии следствия, с декабря 2015 по начало марта 2017 года неустановленные лица из числа руководителей ООО «Жилцентр» путем обмана и злоупотреблением доверием, с использованием своего служебного положения, похитили денежные средства, поступившие от жителей домов, находящихся в управлении компании.

Средства жителей в размере порядка миллиона рублей были переведены на счета, открытые в одном из коммерческих банков. Уголовное дело перенаправлено в Центральный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Туле. Ход расследования прокуратура области взяла на особый контроль.