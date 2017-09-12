В Тульской области ужесточат наказание за незаконную торговлю

Фото из архива Myslo

Соответствующие поправки к региональному закону сегодня рассмотрели на заседании Общественного совета при Тульской областной Думе.

Сегодня, 12 сентября, в Тульской областной Думе прошло заседание Общественного совета. Региональные парламентарии и общественники обсудили проект поправок в закон об административных правонарушениях в мелкорозничной торговле.

Авторы документа предлагают увеличить размеры штрафов за правонарушения в сфере благоустройства и нелегальную торговлю.

Сейчас в регионе работает 3375 нестационарных мелкорозничных торговых объектов: палатки, киоски, мобильная торговля. Многие из таких торговых точек работают на территории области нелегально. Штрафы за эти нарушения в Тульской области гораздо ниже, чем в других регионах ЦФО. Такая мера, как увеличение размера штрафов, по мнению депутатов, поддержит легальный бизнес. В первую очередь, отмечают авторы проекта, поправки в закон направлены против нарушителей административного законодательства, которых штрафуют по 15-20 раз в год.

– Местная власть индивидуально подходит к наказанию торгующих, не уравнивая бабушку, продающую пучок петрушки, и продавца, который уже не раз нарушает правила торговли, – говорится на сайте Тульской областной Думы.

Проект закона поддержали правительство региона, прокуратура, гордума и администрация города.