В Белёве женщина избила 7-летнего ребенка

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Белевский районный суд признал виновной 30-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью 7-летнему ребенку, говорится на сайте прокуратуры Тульской области.

Суд установил, что 13 февраля в 15.30 на снежной горке Белёва поссорились два малолетних мальчика — 6 и 7 лет. Дети толкали друг друга. Мать 6-летнего участника конфликта схватила обидчика сына, руками удерживала голову ребенка у земли, а ногами била его по голове, животу, области паха и ногам.

Суд приговорил женщину к штрафу в размере 35 000 рублей.