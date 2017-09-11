Коммунальная авария в Кимовске: жителям подвозят питьевую и техническую воду

Фото: пресс-служба МЧС по Тульской области.

Ранее мы сообщали , что 11 сентября в Кимовске в доме № 29 по улице Бессолова произошла авария на подводящей трубе 100 мм. Без воды остались более 28 тысяч человек и 1618 домов. Ремонтные работы проводит ООО УК «Ресурс», планируемое время окончания работ — 17.00.

С 12.00 подразделения МЧС России совместно с администрацией МО Кимовский район организовали подвоз воды для жителей домов, оказавшихся в зоне отключения водоснабжения.

Места раздачи технической воды:

ул. Октябрьская, д. 33, д. 17, д. 8;

ул. Горняцкая, д. 13, д. 11, д. 7;

ул. Бессолова, д. 16, д. 22;

ул. Толстого. д. 34, д. 20;

ул. Ленина, д. 38, д. 6;

ул. Крылова, д. 2;

ул. Коммунистическая, д. 4, д. 7;

ул. Павлова, д. 23, д. 12, д. 7.

Места раздачи бутилированной питьевой воды:

ул. Октябрьская, д. 1;

ул. Горняцкая, д. 1;

ул. Бессолова, д. 1;

ул. Толстого, д. 1;

ул. Ленина, д. 1;

ул. Крылова, д. 1;

ул. Коммунистическая, д. 1;

ул. Павлова, д. 1.

Подвоз воды осуществляется по точкам раздачи один раз в четыре часа (время раздачи воды на каждой точке – 60 минут).