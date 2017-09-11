«Тулица» сыграла товарищеские игры с подмосковной командой

9 и 10 сентября «Тулица» провела две товарищеские встречи с командой «Заречье Одинцово», которая выступает в Суперлиге. Несмотря на то, что матчи были первыми в этом сезоне для обеих команд, волейболистки показали зрелищный волейбол, а тренеры смогли проверить в деле всех игроков.

В первый день тренеры решили сыграть пять партий вне зависимости от результата. Команды сыграли четыре полноформатные партии, в которых со счетом 3:1 (28:26, 21:25, 25:17, 25:17) победило «Заречье». Затем состоялся укороченный сет, в котором также сильнее (16:14) оказались подмосковные волейболистки.

Во второй игре игроки «Заречья» довольно легко выиграли первые две партии (25:18 и 25:16). После чего игра выравнялась, и уже гости праздновали победу в третьем сете (25:20). Четвертая партия также проходила в равной борьбе, но концовку сета выиграли волейболистки из Одинцово (25:21).