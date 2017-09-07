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В Щёкинском районе полицейские задержали ночного грабителя

В Щёкинском районе полицейские задержали ночного грабителя

Ранее судимый молодой человек отобрал и прохожего барсетку с деньгами.

Полицией в Щёкинском районе установлен подозреваемый в ночном уличном грабеже. По информации пресс-службы тульского УМВД, злоумышленник поздней ночью на одной из улиц Советска отобрал барсетку с деньгами у 33-летнего мужчины, а затем скрылся.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейским удалось установить личность и местонахождение подозреваемого – им оказался 26-летний неработающий ранее судимый местный житель.

В отделе МВД России по Щёкинскому району возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж».

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:16 +2
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