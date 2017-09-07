В Туле житель Плеханово обворовывал женщин, продававших вещи через Avito

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу жителя п. Плеханово 22-летнего М. Ему вменяется два факта интернет-мошенничества, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Молодой человек 2 ноября 2015 года обнаружил на сайте Avito объявление о продаже ботильонов, которое разместила Б. Он позвонил женщине и заявил, что хочет купить обувь для своей жены. Злоумышленник отметил, что сам не сможет приехать, и предложил оплатить товар по безналичному расчету.

Он уточнил у женщины, кто является держателем карты, и попросил ее номер и пароль от «Онлайн Сбербанк». После он перевел со счета женщины 6000 рублей себе на карту.

4 декабря на том же сайте злоумышленник нашел объявление о продаже детских электронных качелей. Связался с женщиной – автором объявления и убедил её сообщить номер карты и динамический пароль банка для регистрации в системе «Сбербанк Онлайн». Получив доступ к счетам и вкладам женщины, он похитил с них 30 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.