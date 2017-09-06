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Туляков зовут на виртуальную прогулку по хештегу #МузейнаяТула
Фото photosight.ru

Туляков зовут на виртуальную прогулку по хештегу #МузейнаяТула

Своеобразная экскурсия по самым интересным местам региона пройдет 9 сентября.

На День города музеи Тулы и Тульской области приглашают пользователей соцсетей в путешествие по родному краю. В этом году акция пройдет в третий раз. Пользователи сети увидят самые интересные места Тулы и области: в прошлом и в настоящем, в литературных и живописных произведениях. В этот день музеи расскажут об уникальных памятниках архитектуры и прекрасной природе нашей малой родины.

На этот раз акция пройдет не только в Twitter, но и в Instagram, Facebook, ВКонтакте и Одноклассники.

Присоединиться к акции смогут все пользователи соцсетей, используя хештег #МузейнаяТула.

Виртуальная прогулка стартует в 10.00.

О чем расскажут музеи:

Государственный музей-заповедник «Куликово поле» порадует рассказом о «воротах Куликова поля» — Епифани.

Подписчики Музея-усадьбы «Ясная Поляна» побывают в родовом имении классика русской литературы на страницах его произведений.

Тульский государственный музей оружия расскажет об исторических местах, где расположены здания музея: древней Кузнецкой слободе, Тульском кремле, доме по адресу ул. Металлистов, 10, где будет размещен новый Музейно-выставочный и интерактивный культурно-образовательный центр «Тула мастеровая».

Тульское музейное объединение приглашает подышать свежим воздухом и познакомиться с обитателями Тульских засек, в том числе занесенных в Красную книгу Тульской области.

Тульский историко-архитектурный музей примет гостей на усадьбе великого русского мыслителя, поэта, публициста, философа, богослова, основоположника славянофильства Алексея Степановича Хомякова. Тульский областной художественный музей развернет выставку картин, запечатлевших улицы города Тулы.

«Одоев — город музей» проведет экскурсию по интересным одоевским местам.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:51 +1
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