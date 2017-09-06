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В Плеханово местный житель украл аккумулятор
Фото: nashchelyabinsk.ru

В Плеханово местный житель украл аккумулятор

Молодого человека задержали сотрудники полиции.

В Плеханово сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области. 

По предварительным данным, он украл аккумулятор с автомобиля «КамАЗ», припаркованного около одного из домов поселка. Владельцу автомобиля нанесен ущерб в размере 19 500 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас сотрудники полиции проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:13 0
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