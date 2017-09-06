В Плеханово местный житель украл аккумулятор

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В Плеханово сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

По предварительным данным, он украл аккумулятор с автомобиля «КамАЗ», припаркованного около одного из домов поселка. Владельцу автомобиля нанесен ущерб в размере 19 500 рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас сотрудники полиции проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.