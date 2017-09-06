Фото: nashchelyabinsk.ru
В Плеханово местный житель украл аккумулятор
Молодого человека задержали сотрудники полиции.
В Плеханово сотрудники полиции задержали 18-летнего местного жителя, подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.
По предварительным данным, он украл аккумулятор с автомобиля «КамАЗ», припаркованного около одного из домов поселка. Владельцу автомобиля нанесен ущерб в размере 19 500 рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас сотрудники полиции проверяют злоумышленника на причастность к аналогичным преступлениям.
Другие статьи по темам
Событие
Место