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В Ясногорском районе пропал грибник

В Ясногорском районе пропал грибник

Борис Киркоян ушёл в лес накануне. О его судьбе ничего неизвестно уже больше суток.

Тульский поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в розыске пропавшего мужчины.

Борис Мелихович Киркоян ушёл из дома в деревне Бараново Ясногорского района 4 сентября, примерно в 14.00. Мужчина направлялся в лес, возможно, за грибами – с собой он взял пластиковое ведро. С тех пор о его местонахождении никто ничего не знает.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения. Был одет: черный свитер на молнии с воротником, камуфлированные штаны, черные резиновые сапоги.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8-920-788-88-60 (Саша), 8-800-700-54-52 или 112.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:16 0
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Тульская областьЯсногорский район

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