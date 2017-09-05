В Ясногорском районе пропал грибник

Борис Киркоян ушёл в лес накануне. О его судьбе ничего неизвестно уже больше суток.

Тульский поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помочь в розыске пропавшего мужчины.

Борис Мелихович Киркоян ушёл из дома в деревне Бараново Ясногорского района 4 сентября, примерно в 14.00. Мужчина направлялся в лес, возможно, за грибами – с собой он взял пластиковое ведро. С тех пор о его местонахождении никто ничего не знает.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения. Был одет: черный свитер на молнии с воротником, камуфлированные штаны, черные резиновые сапоги.