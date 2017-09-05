В Хрущево на средства «Народного бюджета» огородили школу

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Работы по установке ограждения на территории школы в селе Хрущево выполнены в рамках реализации программы «Народный бюджет». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы выполнили специалисты подрядной организации «Вентспецмонтаж». Было установлено порядка 560 метров ограждения. На протяжении всего периода проведения работ процесс контролировала инициативная группа жителей села.

Приёмка готового объекта прошла без замечаний. По итогам выездного совещания с участием сотрудников администрации Тулы, представителей подрядчика и руководителей образовательного учреждения был подписан соответствующий акт.