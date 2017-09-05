Тульский Роспотребнадзор уличил «ХКФ Банк» в ущемлении прав потребителей

В кредитные договора были включены условия, не соответствующие действующему законодательству.

При проведении плановой проверки в отношении ООО «ХКФ Банк» специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области выявили грубые нарушения Закона «О защите прав потребителей». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в кредитные договора были включены условия, ущемляющие права клиентов. Банк наделил себя правом в одностороннем порядке расторгать договора банковского счета, а клиентов обязал самостоятельно отслеживать изменения условий кредитного договора, без каких-либо уведомлений.

По результатам проверки был составлен акт, в отношении банка возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ответственным лицам выдано предписание об устранении выявленных нарушений.