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Детский лагерь «Дружба» под Тулой попал в черные списки прокуратуры

Детский лагерь «Дружба» под Тулой попал в черные списки прокуратуры

Прокуратура Ленинского района провела проверку в детском загородном оздоровительном учреждении.

Прокуратурой Ленинского района совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по Тульской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в детском загородном лагере «Дружба».

В ходе проверки были зафиксированы нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН и других норм.

Так, в лагере были выявлены нарушения:

  • не соблюдены нормы площади в спальных комнатах,
  • уборка туалетных комнат оставляла желать лучшего,
  • частично не проведена замена неисправных люминесцентных ламп,
  • на стенах в спальнях и коридорах спального корпуса №7 обнаружены трещины,
  • нарушена целостность ограждения территории лагеря,

Также были выявлены нарушения условий хранения продуктов.

В целях устранения выявленных нарушений на имя генерального директора ДЗОЛ «Дружба» прокуратурой района внесено представление. Кроме того, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в связи с вышеизложенными нарушениями в отношении гендиректора учреждения составлены протоколы об административных нарушениях: нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.

 

сегодня, в 23:20 +2
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