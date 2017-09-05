Детский лагерь «Дружба» под Тулой попал в черные списки прокуратуры

Прокуратурой Ленинского района совместно с представителями Управления Роспотребнадзора по Тульской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в детском загородном лагере «Дружба».

В ходе проверки были зафиксированы нарушения Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН и других норм.

Так, в лагере были выявлены нарушения:

не соблюдены нормы площади в спальных комнатах,

уборка туалетных комнат оставляла желать лучшего,

частично не проведена замена неисправных люминесцентных ламп,

на стенах в спальнях и коридорах спального корпуса №7 обнаружены трещины,

нарушена целостность ограждения территории лагеря,

Также были выявлены нарушения условий хранения продуктов.

В целях устранения выявленных нарушений на имя генерального директора ДЗОЛ «Дружба» прокуратурой района внесено представление. Кроме того, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области в связи с вышеизложенными нарушениями в отношении гендиректора учреждения составлены протоколы об административных нарушениях: нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения и нарушении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения.