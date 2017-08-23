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Следователи возбудили второе уголовное дело по факту нападения на женщин в Новомосковске

Следователи возбудили второе уголовное дело по факту нападения на женщин в Новомосковске

Злоумышленник до сих пор не найден.

Myslo писал о том, что в Новомосковске в микрорайоне Сокольники неизвестный мужчина нападает с ножом на женщин. Следователи возбудили еще одно уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Оба преступления похожи друг на друга. Первое нападение на 65-летнюю женщину произошло 21 августа примерно в 20.25 на ул. Шахтерская в микрорайоне Сокольники Новомосковска. Во второй раз преступник напал на 42-летнюю местную жительницу на этой же улице 22 августа в 19.30.

Обе женщины возвращались с дачных участков по безлюдной местности и получили удар ножом в грудную клетку. Жертвы оказали сопротивление и преступнику удалось скрыться. Пострадавшие находятся в больнице.

Злоумышленник нападал со спины, поэтому женщины не успели рассмотреть своего обидчика.

Полиция пока не установила личность нападавшего. Мотивы преступления также не известны.

Светлана Фомина

Светлана Фомина

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Производились осмотры мест происшествия с участием следователей и криминалистов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, - сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по ТО Светлана Фомина.

По словам очевидцев, в микрорайоне работает усиленный патруль. Полиция проводит поквартирные обходы в районе мест совершения преступления, город патрулирует машина ДПС. Правоохранители, говорят местные жители, останавливают все подозрительные машины.

Однако в небольшом микрорайоне уже поднялась паника. «В городе орудует маньяк», — делятся тревожными сообщениями в соцсетях местные жители. Женщины стараются не выходить из дома поздно вечером и не отпускают детей одних.

Следователи призывают жителей быть бдительными и просят помощи в поимке преступника.

Если вы знаете что-то об обстоятельствах преступления и личности нападавшего, сообщите по тел.: 02, 8 (48762) 6−26−57.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:36 0
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НовомосковскСокольники

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