Тульские малыши установят мировой рекорд скорости ползания и бега

Фото: общественное движение поддержки семьи «МамКомпания».

17 сентября в торговом центре «Макси» с 11.00 до 15.00 пройдет тульский этап всероссийского чемпионата ползунков.

Тульский этап чемпионата ползунков – четвертый по счету. Этапы марафона «Чемпионат ползунков – мировой рекорд в 2017 г.» уже прошли в Нижнем Новгороде, Калуге и Рязани. А завершится марафон в ноябре в Санкт-Петербурге.

В Туле 300 малышей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет будут соревноваться в четырех возрастных категориях:

6 -12 месяцев — ползком,

12-18 месяцев — пешком,

18-24 месяца — бегом/пешком,

24-36 месяцев — на спине у ползущего взрослого.

По итогам соревнований будут определены чемпионы среди девочек и среди мальчиков. Победителей чемпионата ждет пьедестал почета, кубки и медали, а всех участников – подарки, памятные дипломы и спецпризы.

Впервые каждый юный спортсмен чемпионата ползунков Туле станет еще и частью истории по установлению мирового рекорда на самый массовый марафон в масштабах одной страны.

Всего за год в марафоне «Чемпионат ползунков – мировой рекорд в 2017 г.» в России примут участие 1000 юных спортсменов.

Таким образом, организаторы планируют побить мировой рекорд, установленный в Японии два года назад, когда в чемпионате ползунков принял участие одновременно 601 ребенок.

Подать заявку на участие в тульском этапе чемпионата можно здесь.

Семейный праздник организуют общественное движение поддержки семьи «МамКомпания» при поддержке администрации города Тулы.

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