Тульские малыши установят мировой рекорд скорости ползания и бега
17 сентября в Туле пройдет чемпионат ползунков.
17 сентября в торговом центре «Макси» с 11.00 до 15.00 пройдет тульский этап всероссийского чемпионата ползунков.
Тульский этап чемпионата ползунков – четвертый по счету. Этапы марафона «Чемпионат ползунков – мировой рекорд в 2017 г.» уже прошли в Нижнем Новгороде, Калуге и Рязани. А завершится марафон в ноябре в Санкт-Петербурге.
В Туле 300 малышей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет будут соревноваться в четырех возрастных категориях:
- 6 -12 месяцев — ползком,
- 12-18 месяцев — пешком,
- 18-24 месяца — бегом/пешком,
- 24-36 месяцев — на спине у ползущего взрослого.
По итогам соревнований будут определены чемпионы среди девочек и среди мальчиков. Победителей чемпионата ждет пьедестал почета, кубки и медали, а всех участников – подарки, памятные дипломы и спецпризы.
Впервые каждый юный спортсмен чемпионата ползунков Туле станет еще и частью истории по установлению мирового рекорда на самый массовый марафон в масштабах одной страны.
Всего за год в марафоне «Чемпионат ползунков – мировой рекорд в 2017 г.» в России примут участие 1000 юных спортсменов.
Таким образом, организаторы планируют побить мировой рекорд, установленный в Японии два года назад, когда в чемпионате ползунков принял участие одновременно 601 ребенок.
Подать заявку на участие в тульском этапе чемпионата можно здесь.
Семейный праздник организуют общественное движение поддержки семьи «МамКомпания» при поддержке администрации города Тулы.
Также в программе:
- Конкурс болельщиков,
- Детская спортивная игровая площадка для детей всех возрастов,
- Красивые фотозоны с профессиональными фотографами,
- Выставка-дегустация от партнеров праздника,
- Ростовые куклы,
- Зона для отдыха для родителей.