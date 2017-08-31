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В Ясногорске пройдёт акция «Здоровое сердце»

В Ясногорске пройдёт акция «Здоровое сердце»

Все желающие смогут пройти обследование и получить консультацию специалиста.

В следующую субботу, 9 сентября, с 9.00 до 15.00 в городском парке Ясногорска пройдёт массовая акция «Здоровое сердце». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области. В случае ненастной погоды врачи будут вести приём в здании Ясногорского центра культуры и досуга.

В рамках акции любой житель Ясногорского района  сможет пройти обследование и получить консультации врачей-специалистов – кардиолога и терапевта.

Все желающие смогут пройти ЭКГ-диагностику, профилактический осмотр полости рта на выявление онкопатологии, а также научиться правильно измерять артериальное давление и проверить уровень содержания глюкозы и холестерина в крови.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» можно будет сделать флюорографию, а женщинам – маммографию. Врачи-специалисты ответят  на все вопросы и обращения участников акции.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:48 +1
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Тульская областьЯсногорск

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