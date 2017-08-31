В Ясногорске пройдёт акция «Здоровое сердце»

В следующую субботу, 9 сентября, с 9.00 до 15.00 в городском парке Ясногорска пройдёт массовая акция «Здоровое сердце». Об этом сообщает пресс-служба Правительства Тульской области. В случае ненастной погоды врачи будут вести приём в здании Ясногорского центра культуры и досуга.

В рамках акции любой житель Ясногорского района сможет пройти обследование и получить консультации врачей-специалистов – кардиолога и терапевта.

Все желающие смогут пройти ЭКГ-диагностику, профилактический осмотр полости рта на выявление онкопатологии, а также научиться правильно измерять артериальное давление и проверить уровень содержания глюкозы и холестерина в крови.

В передвижном диагностическом комплексе «Лучевая диагностика» можно будет сделать флюорографию, а женщинам – маммографию. Врачи-специалисты ответят на все вопросы и обращения участников акции.