В Туле задержаны преступники, которые угоняли и поджигали машины
Угон злоумышленники совершали, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
30 августа в Туле прошла пресс-конференция, на которой начальник полиции УМВД России по Туле Олег Скубаренко рассказал о наиболее резонансных преступлениях, раскрытых за лето в нашем городе.
Сотрудники полиции задержали группу, которая поджигали машины в Пролетарском районе Тулы.
Как выяснила полиция, молодые люди угоняли машины ради развлечения.
– В полицию поступила жалоба на торговую точку «Алкобар 24» в Центральном переулке 2-а. Магазин круглосуточно осуществлял продажу алкоголя. Жители близлежащих домов жаловались, что покупатели выходили из магазина и устраивали беспорядки во дворах, — говорит Олег Скубаренко. — Мы провели проверку. У магазина была лицензия только на продажу алкоголя в розлив. Однако в «Алкобаре» продавали спиртные напитки и в закрытой таре.
Хозяин торговой точки пытался сначала перенести ответственность на магазин, расположившийся неподалеку. Но в ходе проверки было выяснено, что нарушает именно «Алкобар». Предприниматель не смог устранить нарушения и закрыл торговую точку.
Как рассказал главный полицейский Тулы, в последнее время также участились ложные сообщения о факте терроризма. Все «шутники» найдены. В основном, звонят пьяные или подростки.
Был также случай, когда мужчина ехал в поезде, который не делал остановку на станции Тула-1. Однако туляку очень нужно было выйти. Он нашел весьма оригинальный способ — позвонил полицейским и сказал, что поезд заминирован.