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В Туле задержаны преступники, которые угоняли и поджигали машины

В Туле задержаны преступники, которые угоняли и поджигали машины

Угон злоумышленники совершали, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

30 августа в Туле прошла пресс-конференция, на которой начальник полиции УМВД России по Туле Олег Скубаренко рассказал о наиболее резонансных преступлениях, раскрытых за лето в нашем городе.

Сотрудники полиции задержали группу, которая поджигали машины в Пролетарском районе Тулы.

Как выяснила полиция, молодые люди угоняли машины ради развлечения.
Все преступления они совершали после распития спиртных напитков в кафе. Мужчины угоняли машины, чтобы покататься на них, а после сжигали транспортные средства, чтобы замести следы. На счету злоумышленников четыре эпизода преступной деятельности. В трех случаях преступники довели свой замысел до конца, а в одном — не смогли угнать автомобиль и просто сожгли его прямо в месте парковки. Также известно, что все преступления мужчины совершали недалеко от своего дома. Расследование уголовного дела продолжается.
 
По-прежнему острой остается проблема точек, занимающихся продажей алкогольных напитков.

– В полицию поступила жалоба на торговую точку «Алкобар 24» в Центральном переулке 2-а. Магазин круглосуточно осуществлял продажу алкоголя. Жители близлежащих домов жаловались, что покупатели выходили из магазина и устраивали беспорядки во дворах, — говорит Олег Скубаренко. — Мы провели проверку. У магазина была лицензия только на продажу алкоголя в розлив. Однако в «Алкобаре» продавали спиртные напитки и в закрытой таре.

Хозяин торговой точки пытался сначала перенести ответственность на магазин, расположившийся неподалеку. Но в ходе проверки было выяснено, что нарушает именно «Алкобар». Предприниматель не смог устранить нарушения и закрыл торговую точку.

Как рассказал главный полицейский Тулы, в последнее время также участились ложные сообщения о факте терроризма. Все «шутники» найдены. В основном, звонят пьяные или подростки.

Был также случай, когда мужчина ехал в поезде, который не делал остановку на станции Тула-1. Однако туляку очень нужно было выйти. Он нашел весьма оригинальный способ — позвонил полицейским и сказал, что поезд заминирован.

 

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:10 +3
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