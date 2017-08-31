В Туле задержаны преступники, которые угоняли и поджигали машины

30 августа в Туле прошла пресс-конференция, на которой начальник полиции УМВД России по Туле Олег Скубаренко рассказал о наиболее резонансных преступлениях, раскрытых за лето в нашем городе.

Сотрудники полиции задержали группу, которая поджигали машины в Пролетарском районе Тулы.

Как выяснила полиция, молодые люди угоняли машины ради развлечения.

Все преступления они совершали после распития спиртных напитков в кафе. Мужчины угоняли машины, чтобы покататься на них, а после сжигали транспортные средства, чтобы замести следы. На счету злоумышленников четыре эпизода преступной деятельности. В трех случаях преступники довели свой замысел до конца, а в одном — не смогли угнать автомобиль и просто сожгли его прямо в месте парковки. Также известно, что все преступления мужчины совершали недалеко от своего дома. Расследование уголовного дела продолжается.

По-прежнему острой остается проблема точек, занимающихся продажей алкогольных напитков.