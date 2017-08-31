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В Тулу едет цирковое шоу «Баронеты»

В Тулу едет цирковое шоу «Баронеты»

С 23 сентября в Тульском цирке – цирковое шоу заслуженного артиста Грузии Гии Эрадзе.

В шоу участвует более ста животных: черные пантеры, леопарды и тигры, медведи, верблюды, собаки, волки, попугаи, пеликаны, великолепный конный аттракцион, а также воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, шоу-балет, добрые и весёлые клоуны.

Зрителям откроются тайны цыганского табора: пышная свадьба цыганского барона, танцующие медведи, озорные цыганки, цыгане с гитарами… Дрессура медведей в сочетании с оригинальной хореографией и сложными трюками. Дрессировщики – Екатерина и Алексей Плотниковы – обладатели «Серебряного Слона» на XIII Московском международном фестивале циркового искусства.

В шоу представлены уникальные с точки зрения дрессуры сочетания животных: так, огромные розовые пеликаны летают над зрительным залом, а на манеже сложные трюки выполняют попугаи ара и какаду.

Номер «Джигиты – Апачи» – обладатель Золотой награды VII Международного фестиваля циркового искусства.

В рамках проекта публика увидит аттракцион со смешанной группой  хищников: впервые на один манеж выйдут тигры, черные пантеры и леопарды. В шоу Натальи и Андрея Широкаловых – 11 хищников! 

Гастроли в Туле начнутся 23 сентября и продлятся до 15 октября, спектакли будут проходить по субботам и воскресеньям в 13.00 и 17.00.

Касса цирка работает ежедневно с 10.00 до 19.00. Цена билетов 700-1800 руб. Детям до трех лет вход бесплатный при наличии свидетельства о рождении.

Цирковое шоу «Баронеты» – яркие краски со всех континентов планеты!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 14:47 0
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