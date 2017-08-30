В тройном ДТП в Туле пострадала женщина

Фото УГИБДД по Тульской области.

29 августа в Туле в 11.20 на перекрестке улиц Токарева и Комсомольской 52-летняя женщина, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», при выезде с второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество в движении «Форду Транзит» и столкнулась с ним. Затем «Форд» врезался в «Пежо 2227». Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В городскую больницу обратилась 60-летняя пассажирка «Форда». После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.