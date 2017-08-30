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Тульские мажоретки стали призерами чемпионата мира в Праге
Фото предоставлено участниками.

Тульские мажоретки стали призерами чемпионата мира в Праге

Наши спортсменки отлично выступили на соревнованиях!

С 23 по 26 августа в столице Чехии в Праге прошел чемпионат мира по спортивным мажореткам International Championship Majorettes Sport-2017. На соревнования отправились спортсменки из Тульской области.

В нашу сборную вошла команда «Астра» отделения черлидинга МБУ «СШ «Восток» и представительница ДЮСШ № 2 Советска Ульяна Довбня.

«Астра» тренируется под руководством Елены Брежневой, тренера и президента тульского регионального отделения Федерации спортивной хореографии России, а тренеры Ульяны Довбни — Ирина и Валентина Вавины.

- Подготовка спортсменок команды «Астра» для участия в чемпионате мира велась на протяжении всего лета без перерыва на каникулы. Благодаря терпению, взаимопониманию, трудолюбию и желанию совершенствовать свои личностные и спортивные качества наша команда девчонок и их родителей достойно представила Тульскую область и Россию на международной арене, — рассказала Myslo Елена Брежнева.

В категории «дети» («кадетки») команду «Астра» представили Екатерина Буянкина и Ангелина Шилова.

По итогам выступлений Ангелина принесла своей команде серебряную медаль в номинации «кадетки соло флаг».

В состав юниорской команды вошли Юлия Башутина, Алёна Дмитриева, Валерия Горелкина, Ангелина Гладкова, Виктория Новосильцева, Ульяна Сухотина, Анастасия Тарыкина.

В номинации «юниорки команды мажорет-шоу» спортсменки заняли 4 место.

Юля Башутина завоевала бронзу чемпионата мира в номинации «юниорки соло флаг».

Помимо детской и юниорской команд в чемпионате приняла участие группа гранд-сеньорок (от 27 лет и старше) команды «Астра». Тулячки вышли в финал, заняв почетное шестое место из 12 команд.

Состав гранд-сеньорок: Елена Брежнева (капитан команды), Елена Дмитриева, Ольга Сухотина, Оксана Шилова, Ольга Ерёмичева, Ирина Кондратьева.

Сейчас спортсменки продолжают подготовку к кубку, чемпионату и первенству России по чир спорту, черлидингу и спортивной хореографии.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:50 +2
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