В Скуратово вечером избили и ограбили мужчину

Злоумышленник отобрал у своей жертвы мобильный телефон.

В Скуратовском микрорайоне Тулы вечером неизвестный напал на 37-летнего мужчину в подъезде многоквартирного дома. Злоумышленник избил свою жертву и отобрал мобильный телефон. Потерпевший обратился в полицию.

Полицейские оперативно вычислили грабителя. Подозреваемым оказался безработный ранее судимый 31-летний житель поселка Л.Толстого. У него обнаружено и изъято похищенное.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».