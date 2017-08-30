В Туле для особых детей пройдет праздник «Здравствуй, школа!»

2 сентября в 12.00 на спортивной площадке около Центра для особых детей и подростков (Тула, ул. Болдина, 112-б) пройдет праздник «Здравствуй, школа!». Мероприятие для детей и подростков с нарушениями развития организовано общественной организацией «Маленькая страна – Мы есть!».

– Заканчивается лето, а вместе с ним и каникулы. 1 сентября мальчишки и девчонки пойдут в школу. Пышные букеты, улыбки, радость встреч с друзьями и любимыми педагогами, линейка в школьном дворе - все стало символами Дня знаний.

К сожалению, далеко не все дети с нарушениями развития будут иметь возможность принять участие в школьном празднике к началу учебного года. Более половины особых детей получают образование на дому или индивидуально. Именно поэтому мы традиционно организуем праздник, посвященный Дню знаний, специально для особых детей, - сообщают организаторы.

В этом году ребят порадуют герои сказки «Буратино». Непринужденная обстановка, веселый досуг на свежем воздухе, несложные конкурсы, танцы – все это в программе праздника.