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Из-за ремонта автобус №34 в Туле изменит схему маршрута

Из-за ремонта автобус №34 в Туле изменит схему маршрута

Изменения временные и продлятся месяц.

Косогорский металлургический завод в сентябре начнет ремонт железнодорожного путепровода через Орловское шоссе.

В связи с этим с 4 сентября по 4 октября будет ограничено движение всех видов транспорта по Орловскому шоссе на участке от моста через реку Воронка до дома 1 по Орловскому шоссе. 

 

«На период производства работ движение автобусов маршрута № 34 будет осуществляться по измененной схеме», – сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Временная схема движения автобуса №34 (пос.Косая Гора – пос. Октябрьский):

Птицефабрика "Тульская" ул. Комсомольская - ул. М. Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр. Ленина - ул. Советская - ул. Октябрьская - ул. Карпова - Веневское шоссе.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:15 0
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