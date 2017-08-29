Роспотребнадзор добился закрытия ларька-пекарни в центре Тулы

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в рамках рассмотрения жалобы проведено административное расследование в отношении ИП Атаханова С. С. Предприниматель специализировался на изготовлении и штучной продаже хлебобулочных изделий.

Мини-пекарня располагалась на пересечении улиц Гоголевской и Фридриха Энгельса. В ходе проверки там были выявлены серьёзные нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Протокол о временном запрете деятельности был направлен для рассмотрения в Центральный районный суд Тулы. В итоге работу мини-пекарни приостановили на 40 суток. За это время владелец ларька должен устранить выявленные нарушения.