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Роспотребнадзор добился закрытия ларька-пекарни в центре Тулы

Роспотребнадзор добился закрытия ларька-пекарни в центре Тулы

По решению суда деятельность заведения приостановлена на 40 суток.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области в рамках рассмотрения жалобы проведено административное расследование в отношении ИП Атаханова С. С. Предприниматель специализировался на изготовлении и штучной продаже хлебобулочных изделий.

Мини-пекарня располагалась на пересечении улиц Гоголевской и Фридриха Энгельса. В ходе проверки там были выявлены серьёзные нарушения законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Протокол о временном запрете деятельности был направлен для рассмотрения в Центральный районный суд Тулы. В итоге работу мини-пекарни приостановили на 40 суток. За это время владелец ларька должен устранить выявленные нарушения.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:51 0
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