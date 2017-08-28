новости
новости
Регистрация
В ДТП в Кимовском районе пострадали девушка и годовалый ребенок
Фото УГИБДД по Тульской области.

В ДТП в Кимовском районе пострадали девушка и годовалый ребенок

Малышка находилась в удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.

27 августа в 13.30 в с. Себино Кимовского района 39-летний водитель автомобиля «Киа Сид», предположительно, не выбрал необходимую скорость движения и съехал с дороги.

В аварии пострадали 21-летняя пассажирка и годовалая девочка, которые с различными травмами были доставлены в больницу. На момент ДТП малышка находилась в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:17 0
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская область
Прочее
пострадал ребенок

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За выходные более 60 водителей в Тульской области сели пьяными за руль
За выходные более 60 водителей в Тульской области сели пьяными за руль
Мотогонка в Кондуках: рев мотора, грязь и крутые мотоциклы
Мотогонка в Кондуках: рев мотора, грязь и крутые мотоциклы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.