В ДТП в Кимовском районе пострадали девушка и годовалый ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

27 августа в 13.30 в с. Себино Кимовского района 39-летний водитель автомобиля «Киа Сид», предположительно, не выбрал необходимую скорость движения и съехал с дороги.

В аварии пострадали 21-летняя пассажирка и годовалая девочка, которые с различными травмами были доставлены в больницу. На момент ДТП малышка находилась в детском удерживающем устройстве, благодаря чему получила незначительные травмы.