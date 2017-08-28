За выходные более 60 водителей в Тульской области сели пьяными за руль

За прошедшие выходные дни сотрудники ГИБДД выявили 63 водителя, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Их них 24 человека отказались «подышать в трубочку». По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

Тульская Госавтоинспекция призывает жителей области к содействию в борьбе с грубыми нарушениями Правил дорожного движения. Сообщить о пьяном водителе на дороге можно круглосуточно, позвонив в дежурную часть отдельного батальона ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00, 32−45−02.