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В Чернском районе неизвестный сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Чернском районе неизвестный сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя.

24 августа в 19.50 на 5-м км автоподъезда к станции Скуратово от автодороги «Крым» (Чернский район) неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 17-летнего велосипедиста, который двигался по правой обочине попутно движению автомобиля.

Парень получил телесные повреждения, а водитель с места ДТП скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению личности водителя.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:41 0
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