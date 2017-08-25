В Чернском районе неизвестный сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

24 августа в 19.50 на 5-м км автоподъезда к станции Скуратово от автодороги «Крым» (Чернский район) неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 17-летнего велосипедиста, который двигался по правой обочине попутно движению автомобиля.

Парень получил телесные повреждения, а водитель с места ДТП скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению личности водителя.