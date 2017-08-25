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Начальница районного п/о Тульской области похитила почти 250 тыс. рублей

Начальница районного п/о Тульской области похитила почти 250 тыс. рублей

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства совершения преступления.

В Заокском следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения почтовой связи Дмитриевское Алексинского почтамта – филиала «Почты России». Женщина подозревается по ч. 3 ст. 160 УК РФ – присвоении с использованием служебного положения вверенного ей чужого имущества. 

По версии следствия, с 15 апреля 2015 по 6 июня 2017 года подозреваемая в рабочее время похитила 241 965 рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:38 +2
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