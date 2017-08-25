Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с трагедией в Краснодарском крае

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На данный момент известно, что в ДТП погибли 18 человек.

Страшная авария произошла сегодня, 25 августа. В Краснодарском крае в поселке Волна упал в море автобус с рабочими, которые возвращались с вахты.

Всего в транспортном средстве находились 45 человек, 27 из них спасены. 18 человек в результате катастрофы погибли, их тела обнаружены, пишет «Российская газета». Авария, по одной из основных версий, произошла из-за отказа тормозов, сообщает «Интерфакс».

– Первоначально по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). На данный момент уже установлено, что перевозка рабочих осуществлялась на автобусе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю 1963 года рождения. В связи с этим следствие дополнительно квалифицировало содеянное по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.