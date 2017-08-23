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В Ефремове житель коммуналки обокрал свою соседку

В Ефремове житель коммуналки обокрал свою соседку

Ранее судимый мужчина вынес из комнаты пенсионерки семь тысяч рублей.

В дежурную часть межмуниципального отдела полиции «Ефремовский» поступило заявление от пенсионерки, проживающей в коммунальной квартире на улице Лермонтова.

Пожилая женщина сообщила, что дверь её комнаты была вскрыта, а из шкафа пропали деньги – семь тысяч рублей. В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские задержали соседа потерпевшей – нигде не работающего ранее судимого 30-летнего мужчину.

Выяснилось, что злоумышленник накануне кражи заходил к соседке и брал у неё деньги в долг. Запомнив, где пенсионерка хранит купюры, на следующий день он взломал отверткой замок двери и украл деньги.

Подозреваемый сознался в содеянном. В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».  

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:35 0
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